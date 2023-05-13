أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في «القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه»

استضافت أكاديمية الشرطة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 8 - 12 مايو 2023، الدورة التدريبية التي تنظمها آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول»، والشرطة الفيدرالية الألمانية، لتدريب المدربين في مجال «القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه»، إذ جرى تنظيم دورة تدريبية رفيعة المستوى تجمع المتخصصين في مجال الأدلة الجنائية من أجهزة الشرطة الأفريقية على الأراضي المصرية، نظراً لما تتمتع به وزارة الداخلية من كفاءات متميزة في هذا المجال.

وشارك في هذه الفعالية التدريبية ممثلو إدارات الأدلة الجنائية بأربعة عشر دولة أفريقية، من بينها مصر، ومدربون من الجانب المصري والألماني ومسؤولو «أفريبول»، بهدف نقل الخبرات الأمنية الدولية وتكوين كوادر تدريبية متميزة من الدول الأفريقية وتعزيز تطبيق آليات «القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه» في المجالات الأمنية المختلفة.

وأشاد المشاركون من المتدربين والخبراء الألمان بالإمكانات المتطورة والتقنيات الحديثة بمعامل فحص الأدلة الجنائية خلال الزيارة الميدانية لمقر الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا معامل التدريب العملي على فحص الأدلة الجنائية بأكاديمية الشرطة.