أماكن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية في 4 محافظات.. تشمل 12 تخصصا

أجرت القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان لإطلاق، الكشف على المواطنين اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستمر عملها حتى غد 17 مايو 2023، للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

واستمرارا لخدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» أماكن قوافل الصحة بقري حياة كريمة في 4 محافظات والتخصصات الطبية الموجودة بها.

أماكن قوافل الصحة بقري حياة كريمة في 4 محافظات

تؤدي قوافل وزارة الصحة خدماتها الطبية لجمهور المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة في 4 محافظات هي «الإسكندرية، الجيزة، أسيوط، والبحر الأحمر»، وتكون موزعة على النحو التالي:

- أبوالهدر بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

- بنجر 7 بمركز برج العرب في محافظة الإسكندرية.

- حلايب في محافظة البحر الأحمر.

- مزغونة، بمركز البدرشين في محافظة الجيزة.

تخصصات القوافل الطبية

وتشمل التخصصات الطبية لقافلة وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة التخصصات الآتية:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

استمرار إطلاق القوافل الطبية حتى نهاية الشهر

ويستمر إطلاق القوافل الطبية المجانية بمحافظات الجمهورية حتى يوم 31 مايو 2023.

ويتواجد مع القوافل الطبية صيدلية بها جميع الأدوية، ويصرف العلاج بالمجان، فضلاً عن نقل الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، كما تتنوع خدمات المبادرة لتشمل كل القطاعات بما فيها المرافق والصحة، للارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، بالحفاظ على صحة المواطن، فضلا عن إنشاء مشروعات خدمية متنوعة في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا.