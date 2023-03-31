أعلنت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أبريل 2023، والتي تضم 6 قوافل في المناطق الأولى بالرعاية والتي تحتاج لمثل هذه القوافل.

قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023، بحسب ما أعلنته مديرية الصحة في الإسكندرية، في بيان رسمي اليوم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وبالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

مواعيد القوافل الطبية في الإسكندرية

1- الأحد والاثنين 2 و3 أبريل بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق الطبية.

2- الثلاثاء والأربعاء 4 و5 أبريل بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق الطبية

3- الأحد والإثنين 9 و10 أبريل بوحدة البيطاش بمنطقة العجمي الطبية

4- الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل بوحدة العجمي البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمي الطبية

5- الأحد والإثنين 16 و17 أبريل بالدخيلة بمنطقة العجمي الطبية

6- الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أبريل بعزبة قرداحى بمنطقة المنتزه الطبية.