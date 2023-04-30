«صحة الإسكندرية» تعلن عن مواعيد القوافل الطبية بقرى المحافظة.. علاج مجاني

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن خطة القوافل العلاجية خلال شهر مايو 2023 والتي تتم بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية ،أشارت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إلى أن الخطة تشمل 8 قوافل علاجية بمناطق برج العرب والعامرية والعجمى، حيث يتم تقديم خدمات الكشف الطبى والتحاليل والأشعة وصرف العلاج مجانا.

مواعيد القوافل الطبية بقرى الإسكندرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد القوافل الطبية العلاجية بقرى ومراكز الإسكندرية خلال شهر مايو المقبل والتي تبدأ من يوم 2 مايو حتى يوم 30 من ذات الشهر.

القوافل الطبية العلاجية بالإسكندرية لشهر مايو

وتبدأ القوافل يوم الثلاثاء والأربعاء 2 و3 مايو بقرية بنجر 2 بمركز برج العرب ثم الأحد والأثنين 7 و8 مايو بقرية البصرة بمركز العامرية ثم الثلاثاء والأربعاء 9 و10 مايو بقرية بنجر 5 ببرج العرب ثم الأحد والأثنين 14 و 15 بقرية بنجر 6 ببرج العرب .

وتستمر القوافل في النصف الثاني من شهر مايو في يوم 16 و17 بقرية بنجر 6 ببرج العرب ثم الثلاثاء والأربعاء 23 و24 في الكيلو 21 بالعجمي ثم يومي الأحد والأثنين 28 و 29 من مايو المقبل بقرية حارس بالعامرية لتنتهي القوافل يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و 31 بقرية طيبة بالعامرية