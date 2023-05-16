جهود الحكومة: 190 مليار جنيه لتحسين «الأجور والمعاشات».. وتريليون لمبادرة «حياة كريمة»

وضعت الدولة المصرية أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعى، فى وقت عكفت فيه على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسى فى مسيرة التنمية الشاملة، كما تم العمل على دعم استقرار الأسر مادياً واجتماعياً بالبرامج والمبادرات التى تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، والاستثمار فى البشر لتحسين إنتاجياتهم.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير، أنه تم توفير الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية 190 مليار جنيه، منها 40 ملياراً خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل حتى يونيو 2023، وأن تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، وتشمل 95 مليار جنيه مخصصة لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش «تكافل وكرامة»، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.

وبالنسبة لمعاش «تكافل وكرامة»، فوفقاً للتقرير، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً، وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه.

كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، وفقاً للتقرير بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيهاً و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، فضلاً عن صدور توجيه رئاسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، كما تم العمل على تطوير قرى الريف المصرى «برنامج حياة كريمة»، حيث تم إطلاق المبادرة فى يناير 2019، بهدف تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية فى 14 محافظة بالمرحلة التمهيدية، مشيراً إلى أنه تم إنفاق 13 مليار جنيه خلالها وتحقيق استفادة لـ4.5 مليون مواطن.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف فى يوليو 2021، مستهدفاً 4584 قرية بواقع 172 مركزاً فى 22 محافظة، فيما تبلغ التكلفة لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف تريليون جنيه، لافتاً إلى مراحل تنفيذ المبادرة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها عام 2021/2022، بـ52 مركزاً، فيما تنفذ المرحلة عام 2022/2023 بـ60 مركزاً، والثالثة 2023/2024 بـ60 مركزاً.

القضاء على المناطق الخطرة والعشوائيات ومجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة

كما وضعت الدولة القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولوياتها فى إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حقاً لكل مواطن، ويتم ذلك وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات بتشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، لتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن، واستعادة الشكل الحضارى، ويغير وجه الحياة فى مصر.

حزم مالية بـ100 مليار جنيه لتوفير السلع المخفضة بـ25 ألف منفذ ومجمعات وشوادر ومعارض «أهلاً رمضان»

وأقرت الدولة حزماً مالية وتوسعها فى المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بنحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها هذا العام بواقع 54 مليار جنيه كعبء إضافى للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه كعبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتاجاز)، وأيضاً إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض «أهلاً رمضان»، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك فى أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة «كلنا واحد» طوال شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعاً على مستوى الجمهورية، وتشمل الجهود كذلك تقديم منظومة أمان 50% خصومات على السلع، وذلك بـ1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، إلى جانب تقديم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع، بـ340 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، علاوة على تقديم منافذ القوات المسلحة خصومات تصل إلى 60% على السلع بأكثر من 1000 منفذ متحرك وثابت.