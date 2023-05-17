علاء السقطي يُشيد باستحداث المجلس الأعلى للاستثمار: توجه حازم وحاسم للتطوير

قال المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن مجرد وجود المجلس الأعلى للاستثمار وينعقد برئاسة القيادة السياسية وكل وزارات الدولة يعني ذلك وجود توجه حازم وحاسم في تطوير وتنمية الاستثمار في مصر في الوقت الراهن، موضحًا أن الدولة تسير في توجهها الكامل بالاتجاه في تطوير ملف الاستثمار سواء الاستثمار الداخلي أو الخارجي.

بند استراتيجية الاستثمار في مصر

وأضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه جرى المناقشة خلال الفترة السابقة حول معوقات الاستثمار وبناء عليه وصلت المعوقات إلى 22 بندا تتم مناقشتها، ومن ضمنها بند استراتيجية الاستثمار في مصر، فمصر دولة كبيرة وتستحق أن تتبوأ مكانا جيدا على مصاف الدول في الاستثمار.

الاستثمار على رأس أولويات الدولة المصرية

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إلى أن المشكلة إذا كانت إجرائية فيجب وضع حل وهذا ما يحدث حاليا، بوضع زمن لإنهاء الإجراءات وآلية للأراضي وتسهيل للأراضي وتطبيق قانون الاستثمارات والإعفاءات الضريبية وتدخل وزارة العدل لتسهيل التوكيلات والإجراءات القانونية، و كل هذه البنود تصب في النهاية بوجود اهتمام ليس وزاريا فقط ولكن على رأس الدولة.