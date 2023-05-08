حل مشكلات المستثمرين.. بوابة لنهضة الصناعة وجذب الاستثمارات

تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات والمستثمرين، والتعامل الفورى مع ما يواجههم من تحديات، من خلال «وحدة حل مشكلات المستثمرين»، حيث اتخذت الدولة مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعى، بجانب الدعم الذى تقدّمه الوزارات المعنية بالصناعات.

«مجدي»: القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا لتذليل التحديات وإنهاء المشكلات من منبعها قبل وصولها إلى جهات التقاضي

وقال المهندس أحمد مجدى، رئيس شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت، إن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً خلال السنوات الماضية لحل مشكلات المستثمرين، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة كانت تواجه عدداً من التحديات قبل عام 2017 وبعد ذلك قامت الحكومة بحل هذه التحديات والعمل على تذليلها، عن طريق توقيع الكثير من البروتوكولات مع الشركة للتوسّع فى مصر، ووصل إجمالى مصانع الشركة حالياً إلى 7 مصانع.

وأضاف «مجدى» لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تعى جيداً أهمية الصناعة، لذلك تم توجيه الحكومة بالعمل على حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، موضحاً أن ذلك يتّضح من خلال وحدة حل مشكلات المستثمرين من منبعها، والتى تعمل على حل المشكلات قبل الوصول إلى جهات التقاضى.

«حسن»: المنتج المحلي طوق النجاة وهناك اهتمام واضح بالصناعة الوطنية

وقال المهندس أحمد حسن، خبير الصناعة وعضو مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع معدات الكهرباء، إنه يجب تعظيم ودعم التصنيع المحلى فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأزمة دولية، وناتجة عن الإضرابات العالمية، مما أدى إلى تقلص التعاون بين الدول فى مجالات التجارة والصناعة، الذى أدى بدوره إلى تقلص الاستثمارات لدى معظم الدول، التى تعتمد على الاستيراد من مواد خام ومهمات تدخل فى جميع المجالات الصناعية والزراعية، وكل ما يتطلب من مستلزمات الإنتاج فى جميع الصناعات.

وأضاف «حسن» أن جهود الحكومة واضحة فى مواجهة هذه الأزمة، حيث تعمل من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتابع «حسن»: «أحد أهم الحلول للخروج من هذه الأزمة يتمثل فى قيام الدولة بدعم المنتج المحلى والعمل على زيادة المكون المحلى فى جميع الصناعات التى تتم فى مصر، وإعطاء المنتج المحلى فرصته ليُسهم فى امتصاص الصدمة العالمية الاقتصادية، خصوصاً فى ظل الاهتمام الكبير والواضح من الدولة بالصناعة الوطنية».

وأشار «حسن» إلى أن المنتج المحلى هو طوق النجاة فى هذه المرحلة الطارئة، مطالباً مسئولى الدولة بالجلوس على مائدة النقاش لإزالة العقوبات الروتينية التى تعوق تعظيم المنتج المحلى والسماع إلى التحديات التى تواجه الصناعة والعمل على إزالتها، موضحاً أنه يجب توفير الأراضى الصناعية المرفقة بشكل أوسع، مشيراً إلى أن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً فى ترفيق الأراضى الصناعية، حيث تعتبر الأراضى الصناعية نقطة انطلاق أى مصنع، ومن ثم أى منتج محلى.

وأكد أن الدولة تقوم حالياً بجهود كبيرة فى دعم وتطوير الصناعة ويجب تغيير المواصفات التى يتم طرحها فى المشروعات القومية وتوجيهها بشكل أكبر إلى المنتج المحلى، لأن لدينا منتجات محلية لا تقل جودة عن المنتجات الأوروبية، وهذا من أهم النقاط، التى يتم التركيز عليها، وهناك الكثير من النقاط التى تؤخذ فى الاعتبار لتعظيم المنتج المحلى.

وطالب «حسن» بضرورة تضافر الجهود لتعظيم المنتج المحلى بكل الطرق، التى تساعد على الخروج من هذه الأزمة، مناشداً رجال الصناعة بالترابط فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.