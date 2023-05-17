أحمد رفعت: الحوار الوطني قد ينقل مصر نقلة تاريخية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الحوار الوطني خطوة قد تنقل مصر نقلة تاريخية، والتركيز الإعلامي على الحوار الوطني يضع المواطن في الصورة، موضحًا في الوقت ذاته بأن المحور الاقتصادي الذي تم مناقشته اليوم في الحوار الوطني شهد تقديم 66 ورقة عمل مشفوعة بالأرقام والمعلومات، وضعها أو أشرف على وضعها خبراء، هذا يعني نجاح المؤتمر الوطني.

المحور الاقتصادي يستحوذ على أكبر مساحة من الحوار

وأضاف «رفعت»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحور الاقتصادي يستحوذ على أكبر مساحة من الحوار، وهذا يدعونا للتفاؤل في نجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه، واستفادة المواطن منه، كما أن أرقام الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة فيها نحو 31 مليارا لتكافل وكرامة، و127 مليارا للدعم العيني.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الموازنة الجديدة بها 3.7 مليار للتعيينات الجديدة في الصحة والتعليم، و202 مليار نسبة حصة الدولة في المعاشات، و10.01 مليار لدعم الإسكان الاجتماعي، و هذا جزء من الدعم المباشر، إضافة إلى وجود دعم آخر غير مباشر، مثلا حين تقوم الدولة بفحص مليون و825 ألف سيدة حامل للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين.

هناك الكثير من المصريين مستفيدون من الدعم

ولفت إلى أن هناك الكثير من المصريين مستفيدون من الدعم دون أن يدركوا أنهم مستفيدون من الدعم، مثل ذوي الهمم وأبناء الشهدا وغيرهم عشرات، إضافة إلى ضرورة وجود وعي لدى الموظفين الذين يقدمون الدعم للمواطنين.