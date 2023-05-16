تحالف العمل التنموي لـ«الحوار الوطني»: وفرنا 14 مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العدالة الاجتماعية أمر مهم، وتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمكنت من توفير 14 مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا في صورة 149 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة، ومساعدة 150 ألف مزارع في زراعة القمح وفول الصويا، و5 ملايين مواطن يتم علاجهم، بالإضافة للمساعدات الغذائية في صورة مبادرة «كتف في كتف» التي حققت فائدة لأكثر من 6 ملايين أسرة في شهر رمضان.

جلسات الحوار الوطني

وأوضح «عبد القوي» خلال مشاركته في جلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، ضمن المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني، والمذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لديه قاعدة بيانات جاهزة وقوية، وهو ما ساعده على تحقيق النجاح، لافتا إلى أنه من السهل طلب أرقام جديدة ولكن هناك موازنة محدودة نتحرك خلالها، وهناك مجتمع أهلي يمكنه المساعدة.

تخفيف الأعباء على الجمعيات الأهلية

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه يجب إزالة العقبات والبيروقراطية التي تواجه العمل الأهلي من خلال تعديل قانون 149 لسنة 2019 بتخفيف الأعباء على الجميعات الأهلية في إنشاء المشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل.