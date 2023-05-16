خبير لـ«الحوار الوطني»: برامج الحماية الاجتماعية تقيس نجاح الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، أن أي دولة تضع خطة للإصلاح الاقتصادي، تراعي السياسات المالية والنقدية وكذلك تأثير هذا الإصلاح على رجل الشارع، وهو ما وضعته الدولة في اعتبارها من خلال إقرار الحماية الاجتماعية ضمن محاور الإصلاح الاقتصادي.

مفهوم الحماية الاجتماعية

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مفهوم الحماية الاجتماعية لا يعني دعم فئات معينة فقط، بل هو رؤية أعم للحماية والرعاية حتى تحقيق مفهوم التنمية على الأرض.

الحماية الاجتماعية ضمن محور الإصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تمنح فرصة أفضل لقياس نتائج ما تم على أرض الواقع من إصلاح، بخاصة في ظل المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية.