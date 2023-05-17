محافظ جنوب سيناء: زلزال شرم الشيخ لم يسفر عن خسائر

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن زلزال شرم الشيخ لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشيرا إلى أن الزلزال شعر به سكان بعض مدن خليجي السويس والعقبة.

زلزال في خليج العقبة

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحدوث زلزال في خليج العقبة قوته 4.37 درجة، ومركزه شمال شرم الشيخ، وعلى الفور جرى الاتصال بين مراكز العمليات عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتأكد من عدم وجود خسائر أو توابع للزلزال.

ونشر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا ذكر فيه أن خليج العقبة شهد حدوث زلزال على بعد 111 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ، وقوة الزلزال 4.37 بمقياس ريختر، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

زلزال طور سيناء

وقال المحافظ إن مدينة طور سيناء تعرضت إلى 3 هزات أرضية آخرها الأسبوع الماضي، ولم تسفر عن خسائر بطور سيناء، مشيرا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات تحسبا لحدوث توابع الزلزال.