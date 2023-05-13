هزة أرضية بقوة 3.85 ريختر تضرب طور سيناء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة طور سيناء.

هزة أرضية في طور سيناء

وذكر البيان أن الهزة الأرضية بقوة 3.85 بمقياس ريختر ضربت طور سيناء، ومركزها جبل الزيت جنوب غرب خليج السويس بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن وقوع خسائر.

في سباق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص للوطن إن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من الشبكة القومية لرصد الزلازل يفيد وقوع زلزال علي بعد 33 كيلو متر جنوب غرب مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ في تصريحات أنه زلزال الطور لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، موضحاً أنه جري رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث هزات أخري.

جدير بالذكر أن مدينة طور سيناء شهدت تعرضت في ديسمبر 2022 إلي هزة ارضية، كنا تعرضت عاصمة جنوب سيناء إلي هزة أرضية اخرها في شهر أبريل الماضي ولم يسفرا عن وقوع أي خسائر.