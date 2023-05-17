هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، الفلبين على عمق كيلومترا واحدا تحت سطح الأرض.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت الفلبين، وقال إنها ضربت جزيرة لايتي ضمن مجموعة جزر بيسايا.

واضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 102 كيلومتر جنوب شرق مدينة أورموك، و15 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من ليلوان.