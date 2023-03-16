زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين

أفاد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، بأن زلزالا قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم زامباليس شمالي الفلبين اليوم الخميس، وشعر به المواطنون في أجزاء من العاصمة مانيلا.

مركز الزلزال يقع على بعد 14 كم من بلدة ماسينلوك

وذكرت قناة «إيه بي أس-سي بي إن» الفلبينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة ماسينلوك، وعلى عمق 22 كيلومترا.

الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.