العالم الهولندي يتوقع زلزالا جديدا.. حدث بالفعل في الفلبين

توقع عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، أمس، أن هناك زلزالا سيحدث اليوم 7 مارس، وسيكون شديد دون أن يحدد الزمان والمكان.

فيما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، أن زلزالا قوته 6.2 درجة تضرب جنوب الفلبين، وحذرت السلطات من الهزات الارتدادية وأضرارا محتملة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

عالم الزلازل الهولندي يتوقع حدوث زلزال اليوم

وقال عالم الزلازل الهولندي في تغريدة علي «تويتر»: «لماذا نتحدث دائمًا عن احتمالات وليس عن أمور مؤكدة؟ لأنه مع الطبيعة لا يمكن التنبؤ بالأحداث بنسبة 100%، في 4 مارس حدث زلزال قوي ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات، وهناك احتمالية أكبر لوقوع زلزال في 7 مارس».

واشتهر عالم الزلازل الهولندي، بعد أن توقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، بعد أن نشر تحذير قبل وقوع الزلزال بـ3 أيام.

السلطات تتحقق إذا حدث انزلاق للتربة

ووقع زلزال اليوم 7 مارس، في مقاطعة دافوا دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

من جانبه، قال أحد موظفي هيئة الكوارث في ماراجوسان، إن السلطات تدقق في المعلومات إذ حصل انزلاق للتربة علي طريق وطني سريع، وأضاف أنه لم يتلقِ أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات أخرى لكن السلطات تقوم بتحقيق من الوضع في البلدات المجاورة.

وتحدثت الشرطية ستيفاني كيلمين، أن الزلزال استمر حوالي 30 ثانية وأعقبته هزات ارتدادية، وعند حدوث الزلزال قمنا بنزول تحت مكاتبنا لحين توق الأرض عن الاهتزاز خرجنا خارج المبني، خوف من الهزات الارتدادية، مؤكدة أن الزلزال لم يخلف أي إصابات.