الأرض تهتز.. زلازل حول العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، هزات أرضية تراوحت شدتها ما بين ضعيفة إلى متوسطة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن قوة الهزات الأرضية تراوحت بين درجتين و3.9 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات التي رصدها الزلازل الأوروبي المتوسطي، ضرب بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية.

ونرصد أبرز الهزات الأرضية التي ضربت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء:

اليونان:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درج على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسيط، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 23 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

عمق زلزال بيرو على عمق 10 كيلومتر

بيرو:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، جنوب بيرو، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي تفاصيل الهزة، وقال إن بؤرتها تقع على مسافة 96 كيلومتر شمال غرب مدينة أريكيبا أقصى جنوب غرب البلاد

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها على موقعه الإلكتورني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وقعت على مسافة

وسط تركيا:

شهد وسط تركيا هزة أرضية بقوة 2.4 ريختر، بعمق 8 كيلومترات، وعلى مسافة 40 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.

رومانيا:

ضربت هزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، رومانيا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 64 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من دروبيتا تورنو سيفيرين.

الولايات المتحدة الأمريكية:

شهدت جزيرة بورتريكو الأمريكية الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، هزة أرضية بقوة 3 ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 35 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من بونس.

بؤرة هزة قبرص غرب اللاذقية السورية

قبرص:

اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر، بقبرص بعمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض، مشيرا إلى أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 73 كيلومتر غرب محافظة اللاذقية السورية.