نجار بدرجة مهندس.. الصرفي يصنع تحفا فنية من بواقي الخشب يدويا في دمياط

بطريقة احترافية استطاع شاب من محافظة دمياط أن يبدع في تصميمات الأثاث دون استخدام الآلات الحديثة، إذ اعتمد على مهاراته الفنية وخبرته في العمل «نجار»، على تصنيع تحف فنية بلمسات إبداعية.

الصرفي نجار من محافظة دمياط، حاصل على دبلوم فني، يستخدم مهاراته وخبرته في جمع مخلفات الأشجار ونحتها بطريقة احترافية، وينتج تحفا فنية، بحسب حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «منذ صغري وأنا أعشق الابتكار والإبداع، وتعودت أن أصمم أشكال جديدة مختلفة عن تصميمات الموبيليا الموجودة بالأسواق، فبدأت أنفذ تجارب مختلفة ببقايا الخشب، وأعجب بها الجميع، فتشجعت على عمل أنتيكات مجسمة ببواقي الأخشاب وأنحت عليها وأزينها لتكون قطع مميزة ومختلفة».

النحت اليدوي وفن الأويمة يتحدى بها الصرفي الآلات الحديثة

ولم يعتمد الصرفي على استخدام الماكينات الحديثة في العمل، بل اعتمد على مهاراته الفنية، قائلا: «بعد ظهور ماكينة cnc والتي تفحر على الخشب بدأت مهنة الأويمة تندثر وتقل، فقررت أتحدى هذا النوع لأثبت أن الحرف اليدوية التراثية مثل النحت على الخشب لن تستطيع تنتجه أي مكن إلكتروني.. وأن العقل البشري من يدير التكنولوجيا والآلات الحديثة، لذا ابتكرت نوع من المجسمات من بواقي الخشب الصغيرة كإعادة التدوير، وبدأت أصنع منها قطع فنية وأنحتها داخل الزجاجات، وذلك عن طريق أدوات يدوية مثل المفكات».

منتجات الصرفي تبهر الجميع في معارض القاهرة

وتابع: «اشتركت بمنتجاتي في معارض كثيرة، ونالت إعجاب وإشادة كل من يراها من زوار ومسؤولين، آخرها كان معرض أقيم في أكاديمية ناصر العسكرية ومثلت محافظة دمياط كنموذج لصناعات والحرف اليدوية بدمياط بإشراف وحضور سكرتير عام محافظة دمياط اللواء محمد همام، والذي أشاد بمنتجاتي وشجعني بكلماته».