برنامج «باب رزق» يكشف تاريخ فن النحت على الأخشاب

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، الضوء على صناعة النحت على الأخشاب.

وتحدث «الفخراني» خلال الحلقة مع الأسطى طارق «أويمجي» عن تاريخ النحت، إذ أكد «طارق» أن فن الأويمة يعتمد على نحت الخشب الأشبه بالحفر القديم على الصخور والكهوف والمعابد، وجرى تطويره لكي يكون الحفر والنحت على الخشب، وتعلمه من أجداده، إذ أنهم يتوارثون المهنة وتعلمها من أبيه.

تاريخ فن «الأويمة»

وأضاف «طارق» أن فن «الأويمة» بدأ تنفيذه بالأجزاء والتطعيمات الخشبية داخل البيوت، كالأسقف وعمدان القصور، ثم أصبح يستخدم في صنع الكراسي والترابيزات، وغرف نوم وسراير، مشيرًا إلى أنه تعلم من عمه حسن سعد والذي يعد من أشهر أصحاب هذا الفن بمدينة دمياط.

خطوات عمل فن «الأويمة»

وأشار إلى أنه يعمل باستخدام فن «الأويمة» ربع سقف، إذ يأتي بقطعة من الخشب ويتم لصق الورق عليها ليتم تفريغها، بعد ذلك تعشق «الأويمة» تحت بعض أو فوق بعض.