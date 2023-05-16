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انطلاق حملة «بلدي أمانة» في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب:

مني عبد الله
09:02 ص | الثلاثاء 16 مايو 2023
جلسات الدوار للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

جلسات الدوار للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

قالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، مروة نبيل، إنه جرى إطلاق حملة «بلدي أمانة» في عدد من قرى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إذ بلغت عدد الزيارات نحو 2660، بإجمالي عدد 11847 من السيدات والرجال والأطفال.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحملة ‏شارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب، يجرى تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. 

 

وأضافت أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، نظم أمسيات الأسرة المصرية بقرية خزان عاشور بكفر الغاب مركز كفر سعد، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك حرصا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت عدد  500 أسرة. 

 

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