رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الحزام الأخضر

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسين إلهامي، نائب رئيس الجهاز، مشروعات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة «طرق - مياه - رى - صرف صحي» بمنطقة الحزام الأخضر، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة إجمالية 12494 فدانا لجميع المراحل.

الإسكان: الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض من 1 إلى 16

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في بيان له اليوم، إلى أن الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض من 1 إلى 16 وتشمل تنفيذ مشروعات أعمال المرافق الرئيسية والفرعية « طرق - صرف صحي - شبكة مياه - شبكة ري»، وتنفيذ 5 محطات رفع صرف صحي لخدمة المنطقة، كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتنسيقات المطلوبة لطرح عملية تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لـ«كوبرى سيارات» أعلى منطقة حرم سوميد ومسار القطار الكهربائي السريع المار بالمنطقة، وذلك لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة وتنفيذ طريق بوليفارد بعرض 50 مترا كمحور رئيسي يربط قطاعات الحزام الأخضر.

تنفيذ محطة رفع مياه بحوض 17

وأضاف أن منطقة الحزام الأخضر تشتمل أيضاً على منطقة 2 من أحواض من 17 حتى 24 وجارٍي بها تنفيذ مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية «طرق - صرف صحي - شبكة مياه - شبكة ري»، ويتضمن المشروع أيضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض 17 بطاقة 1080 متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 4 عدًّايات دفع نفقي «خطي انحدار صرف صحي - خط مياه شرب - خط ري» أسفل الطريق الدائري الأوسطي.

رئيس جهاز 6 أكتوبر: جار الإعداد للبدء في جميع الأحواض المتبقية

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه في إطار استكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الأخضر، جار الإعداد للبدء في جميع الأحواض المتبقية تباعاً، موجهاً الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في جولته، كلا من المهندس عمرو الشهاوي والمهندس راضي خليل، معاونا رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر.