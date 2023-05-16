وزير الإسكان: 25 ألف حجز مبدئي لـ481 قطعة أرض ضمن برنامج «مَسكن»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 25.3 ألف حجز مبدئي، بالطرح الثاني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «برنامج مَسكن»، بنظام الطرح الدائم، والذي تضمن 481 قطعة أرض سكنية صغيرة، بدأ حجزها منذ 16 مارس، وحتى أمس الإثنين 15 مايو، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وزير الإسكان: 25 ألف حجز مبدئي لـ481 قطعة أرض سكنية

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الثاني شمل 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، و146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – الشروق – العبور – العاشر من رمضان»، و279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن «بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة».

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني https://reserve.newcities.gov.eg وتبلغ قيمة جدية الحجز 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصروفات الدراسة، مضيفاً أن عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، بلغ 282 حجزا، كما بلغ عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع الأراضي المميزة، 6047 حجزا، بينما بلغ عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع أراضي الإسكان المتوسط، 18966 حجزا.

إفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات إلكترونياً

وأوضح المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم البت من خلال الهيئة في طلبات الحجز المؤكدة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام قليلة من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح وتحقيق أغراض المشروع.