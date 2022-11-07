رئيس السنغال: أفريقيا التزمت بتنفيذ الحزام الأخضر باتفاقية باريس للمناخ

شكر ماكي سال، رئيس دولة السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أراضي مصر الذي ليس بغريب على تقاليد مصر العربية وسحرها البحري، خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ اليوم.

حالة عاجلة مناخيا

وأوضح رئيس السنغال أن الحالة العاجلة مناخيًا هي من تجمعنا اليوم، ودراسات علمية عديدة نبهتنا في عدة مناسبات بما نعيشه كل يوم، وتعايشنا مع الظواهر المناخية القاسية، مضيفًا أننا علينا التصرف اليوم من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاقية باريس حول المناخ، وأن أفريقيا التزمت بها من خلال الحزام الأخضر الذي يجري تنفيذه على إمداد 11 بلدا من مناطق الصحراء والساحل.

وأشار، إلى أن استصلاح الأراضي جار، ونشاطات إعادة الغطاء الغابية مستمرة، بالإضافة إلى خلق مشروعات الزراعية، متابعًا أنه إذا لم تكن البلدان الأفريقية قد أسمهت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة فإن أفريقيا تدعم انبعاثات رصينة من الكربون وقدرة على المواكبة من أجل بلوغ نقطة الصفر في انبعاثات الكربون بأجل معقول.

دعم الانتقال الأخضر

وأكد على دعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلًا من قرارات قد تمس بمسألات التنمية للدول بما في ذلك سُبل الوصول المطلق إلى الطاقة الكهربائية، حيث يتبقى 600 مليون نسمة من الأفارقة محرومين منها، مشيرًا إلى أن الغابات الاستوائية بقارة أفريقيا تمنح الكوكب الملاذ الآمن للتنوع البيولوجي والأسلوب الأنجح في الحد من الكربون.