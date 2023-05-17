رئيس جامعة حلوان يلتقي بالسفير الألماني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، متانة العلاقات بين مصر وألمانيا والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الألمانية.

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بتعزيز التعاون مع المؤسسات الألمانية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة حلوان بالسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان لبحث سبل التعاون المشترك، وأوضح الدكتور السيد قنديل خلال اللقاء أن جامعة حلوان تم تأسيسها عام 1975 ولكن كلياتها سبقت ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن الجامعة لديها ما يقرب من ألف برنامج من بينهم ثلاثة برامج مشتركة مع الجانب الألماني.

وتابع أن الجامعة بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة، وانضمت لها مؤخرا كليات الصيدلة والطب والتمريض، وأن الحرم الرئيسي موجود في عين حلوان على مساحة 350 فدانا ويضم 60% من الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات وتضم المستشفى التعليمي في مدينة بدر بقوة 240 سريرا، إلى جانب تميز الجامعة بوجود كليات مثل الفنون والسياحة والتجارة والخدمة الاجتماعية وأن الجامعة هي التي أنشأت كافة التخصصات المشابهة في الجامعات المصرية والمنطقة العربية.

ونوه قنديل إلى أن أهم جزء يميز جامعة حلوان بأنها جامعة تكنولوجية، وهو ما تسبب في علاقة وطيدة مع دولة ألمانيا، وعلى سبيل المثال التعاون مع الخبرات الألمانية في إنشاء جامعة تقنية بالأميرية خاصة وأن دولة ألمانيا دعمت إنشاء كليتي الهندسة بحلوان والمطرية والتكنولوجيا والتعليم، لذا نسعى لتعزيز التعاون في تخصص السيارات الموجود في كليتي هندسة المطرية وتكنولوجيا والتعليم وتحويل السيارات من الغاز إلى الكهرباء ونطور أبحاثنا في هذا التخصص.

وأكد قنديل أن ألمانيا كانت حاضنة للفنون في فترة مهمة جدا، فجامعة حلوان تتطلع إلى تخصيص شهادات مشتركة في كافة القطاعات مع ألمانيا، وتنظيم كورسات تعليمية ألمانية ومنح شهادات معتمدة في مركز اللغات بالجامعة، لافتا إلى عدم الاقتصار على المنح في التعاون، ولكن تبادل الثقافات والخبرات من خلال شهادات مشتركة تستهدف جذب الطلاب الوافدين الراغبين في الحصول على شهادات ألمانية.

السفير الألماني: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لجامعة حلوان

من جانبه، أعرب السفير الألماني فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة عن سعادته بالاستقبال الحافل، موضحا أهمية ومحورية التعاون بين مصر وألمانيا والتعاون بخصوص التعليم العالي والثقافة، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للجامعة في مختلف المجالات، بما في ذلك توفير الفرص الدراسية والتدريبية للطلاب والأكاديميين، مشيدا بجهود جامعة حلوان في تعزيز التعليم والبحث العلمي.

وأشار السفير الألماني بالقاهرة إلى اهتمام بلاده بالتعليم في مصر، حيث توجد 7 مدارس ألمانية معتمدة بجانب الجامعة الألمانية في مصر، والجامعة الألمانية الدولية، موضحا أن مصر ممثل فيها كافة المؤسسات الألمانية، وجامعة حلوان بها العديد من مشروعات التعاون مع الجانب الألماني ونحن نطور الأفكار في مجالات البحث العلمي، ونعمل دوما على المزاوجة بين وحدة التعليم والبحث العلمي.

بدورها، قدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة عرضا عن جامعة حلوان وكلياتها وبرامجها ومراكز الجامعة وشراكات جامعة حلوان، موضحة أن الجامعة فازت بعدد من المشروعات الممولة من هيئة التبادل العلمي الألمانية، إلى جانب استعراض لأهم شركاء الجامعة الاستراتيجيين من الجامعات الألمانية المتميزة آخرها مشروع عن المتاحف الخضراء مع جامعة فرتزبرج تم الإعلان عنه أثناء انعقاد المدرسة الصيفية المنظمة للطلاب من الجامعتين الأسبوع الماضي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن أملهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الألمانية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الأكاديمية.