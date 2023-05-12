جامعة حلوان توقع عقدًا مع «أي فاينانس» لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للرسوم

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إحدى شركات «أي فاينانس»، للاستمارات المالية والرقمية عقد تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للرسوم والمصروفات الدراسية، وذلك من خلال القنوات الدفع الالكترونية المناسبة والمتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في إطار خطة التحول الرقمي الخاص بالجامعة.

برامج وقواعد البيانات

وذكر البيان الصادر اليوم عن جامعة حلوان أنه وفقا للعقد تتعاون جامعة حلوان مع أي فاينانس في تسهيل مهمتها بتحقيق الربط والتكامل بين نظم وبرامج وقواعد البيانات الخاصة ببوابة الجامعة للتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية والذي تديره شركة e-finance وفقا للاحتياجات الفنية لنظام السداد الإلكتروني، وتشكيل فرق عمل للتدريب اللازم على نظم مراقبة التسويات المالية والعمليات المالية اليومية وتوفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين مع المنظومة الإلكترونية.

معايير الأمن القومي

يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فاينانس لديها خبرة واسعة في مجال تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بما يتوافق مع النظم المحاسبية للجهات المختلفة والانظمة المصرفية للقطاع المصرفي المصري، كما تمتلك بنية تحتية عالية تكنولوجية وشبكة مالية إلكترونية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومؤمنة وفق المواصفات العالمية ومعايير الأمن القومي.