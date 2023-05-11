رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية التواصل مع الشركات والمؤسسات السياحية مُقدمة الخدمات من أجل تدريب وتوظيف طلاب الجامعة، مشيدًا بالتعليم التبادلي الذي تتبناه كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وهو نظام تعليمي يعتمد على العمل والدراسة في آن واحد.

رئيس جامعة حلوان: متواصلون مع الشركات لتدريب وتشغيل طلابنا

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال افتتاحه ملتقى التوظيف الذي نظمته كلية السياحة والفنادق، إن الهدف من الملتقى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتدريب الطلاب في الفرق الدراسية المختلفة، وتأهيل الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التي تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوي الخبرة.

وطالب قنديل بضرورة أن تقوم الجهات السياحية بعرض المهارات والمتطلبات الأساسية للخريج، حتى تقوم الجامعة بإعداد برامجها وتطويرها وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل السياحي للوصول إلى جودة الخريج، مؤكدًا على تشجيع ودعم التعاون المستمر وترحيب الجامعة باستضافة الخبراء للتدريب، وتقديم خبرات عملية وتدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين عمليًا وعلميًا.

دعم الكلية وتشجيعها للمهارات البناءة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق على دعم الكلية وتشجيعها للمهارات البناءة وسعيها لرفع كفاءة الخريج، وتنمية المهارات العملية للطلاب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

بدوره، أوضح الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم الجامعة والكلية للتواصل مع الكيانات السياحية للاطلاع على احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة وإتاحة فرص عمل لخريجي وطلاب الكلية، وإلقاء الضوء على أهم المهارات التي يتمتع بها خريج الكلية. وخلال الملتقى تم توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلي مع شركات مانفودز مصر وماكدونالدز، وبروتوكول برنامج التعليم التبادلي مع الشركة المتحدة للمشروبات والاغذية (سينابون)، وبروتوكول فنادق تريومف، وبروتوكول شركة ماستر ترافل.

كما تم عقد حوارا مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان «مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق في ضوء احتياجات سوق العمل السياحي».

عُقدت فعاليات الملتقى بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله المدرس بقسم الارشاد السياحي ومحافظ الفيوم الاسبق ومقرر الجلسة النقاشية.