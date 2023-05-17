«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» حول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي وسارة سراج، المذاع على قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بعنوان «في أول اجتماع للمجلس الجديد برئاسة «السيسي».. «الأعلى للاستثمار» يصدر 22 قرارا لجذب الاستثمار».

جذب الاستثمارات الخارجية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس كان الأول، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية، واستطاعت تحقيق بينة تحتية في مجال الاستثمار بشكل كبير للغاية وذلك من خلال المشروعات القومية الجاذبة، مؤكدًا أنه كان لابد من وجود قرارات تسهل الاستثمار في مصر والعمل داخل الدولة في هذا المجال.

الهدف من قرارات «الأعلى للاستثمار»

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بالأمس هدفها تسهيل الإجراءات، وتخطي الصعوبات حتى لا يواجه المستثمر أزمات ومشاكل، فضلا عن القضاء على البيروقراطية.