أكبر 10 محافظات في مصر توريدًا للقمح.. القليوبية بالمركز الأول

أعلنت صوامع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة، عن قائمة أكبر 10 محافظات توريدًا للقمح المحلى حتى الآن، من صافي إجمالي المحافظات الموردة للذهب الأصفر الذي تزينت به الحقول مع بداية موسم حصاد القمح .

إنتاج مصر المحلي من القمح

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها قائمة أكبر محافظات مصر توريدًا للقمح في مصر من الإنتاج المحلي من المزارعين والموردين، على النحو التالي:

1- تأتي محافظة القليوبية في المرتبة الأولى بنحو 737 ألفًا و2 طن و922 كيلو قمح.

2- وفي المرتبة الثانية محافظة المنوفية توريد نحو 558 ألفًا و27طنًا و315 كيلو.

3- وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الشرقية بتوريد نحو 408 آلاف و486 طنًا، و912 كيلو.

4- واحتلت محافظة دمياط المركز الرابع توريد نحو 277 ألفًا و258 طنًا و64 كيلو.

5- وجاءت محافظة الإسماعيليّة في المرتبة الخامسة بنحو توريد 244 ألفًا و192 طنًا و89 كيلو.

6- وحلت في المرتبة السادسة محافظة الدقهلية توريد نحو 210 آلاف و395 طنًا و559 كيلو.

7- المينا في المركز السابع بنحو 192 ألفًا و717 طنًا و663 كيلو.

8- القاهرة في المرتبة الثامنة وتوريد نحو 165 ألفًا و94 طنًا و770 كيلو.

9- البحيرة في المركز التاسع توريد نحو 154 ألفًا و213 طنًا و619 كيلو.

10- بني سويف في المرتبة العاشرة بتوريد 112 ألفًا و466 طنًا و773 كيلو.