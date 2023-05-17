وكيل «موازنة النواب» يرحب بقرارات السيسي لدعم الاقتصاد: ستجذب الاستثمار

رحب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس لدعم الاقتصاد، موضحًا: «ما يحدث مؤخرا حول العالم كشف لنا أهمية الاعتماد على ذاتنا في مجال الصناعة ومجال الزراعة ومجال الطاقة البديلة».

جلب العملة الصعبة

وأضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «كان عندنا مشكلات كبيرة جدا وخلل في الميزان التجاري، وهو ما جعلنا تحت ضغط، حيث إننا في حاجة إلى جلب العملة الصعبة، لذلك اتخذت الدولة المصرية عددا من القرارات خلال الأشهر الماضية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعلان إطلاق صندوق مصر السيادي».

قرارات الرئيس ستجذب الاستثمار

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المستثمرين واجهوا مشكلات كبيرة، فقد كان الموظف لا يطبق القرارات، حيث اشتكى الموظفون من البيروقراطية في المعاملة ووجود نسب من التعقيدات الإدارية والفساد الإدارية، وبالتالي فإن قرارات الرئيس اليوم ستكون مشجعة على جذب الاستثمار وبخاصة الاستثمارات الخارجية.