«مستثمري دمياط الجديدة»: قرارات «الأعلى للاستثمار» تدعم القطاع الخاص

أشاد الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالقرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترأسه لأول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار الساعات الماضية من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص.

نقلة نوعية في الاستمارات وانتعاش الاقتصاد المصري

وأكّد أنَّ هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في دفع مزيد من الاستثمارات لانتعاش الاقتصاد المصري ورفع القيود عن كاهل المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

وعقد المجلس الأعلى للاستثمار اجتماع الأول مساء أمس الثلاثاء وترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، إذ خلص الاجتماع إلى قرارات غاية في الأهمية ومٌلحّة طالما ينتظرها المستثمرين لرفع القيود وإحداث انفراجه حقيقية في زيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات التشغيل داخل المصانع.

وطالب نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات تسهيلا على المستثمرين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.