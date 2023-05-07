نائب رئيس البنك الدولي: نثق في الاقتصاد المصري

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي مهم جدا، في ظرف دقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهذه إشارة قوية من البنك الدولي، بأن الثقة موجودة في مصر، والثقة في الاقتصاد المصري قوية من قبل البنك الدولي، وكل مجموعة البنك الدولي.

علاقة مصر بالبنك الدولي متجذرة

أضاف «بلحاج»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 بحضور رئيس الوزراء، أن علاقة البنك الدولي ومصر تتجذر في تاريخ البنك الدولي وتاريخ ومصر.

ولفت إلى أن الإطار التشاركي له عدة أركان، الركن المهم إعطاء حظ للقطاع الخاص، وهذا شيء نراه في دعم الحكومة المصرية، ومجموعة البنك الدولي هذا التماشي.

دور ريادي في الاقتصاد الأخضر

أوضح أن مصر لها دور ريادي في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، والبنك الدولي سيسير قدما مع مصر في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن مصر تسير أيضا في طريق دور المرأة في الاقتصاد، والبنك الدولي يعرج على هذا الموضوع، والبنك الدولي مستعد لمساعدة مصر في هذا الملف.