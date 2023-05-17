وفاة موظف أثناء امتحانات للصف الأول الثانوي بمدرسة الحمام في بني سويف

لفظ أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، ومسؤول أمن الامتحانات بذات المدرسة، أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بحالة إعياء ثم إغماء مفاجئ، أثناء عمله داخل المدرسة، في امتحانات الصف الأول الثانوي.

وانتقلت إلى النظرية فور إبلاغها الدكتورة نبيلة فتحي مدير الإدارة حيث تبين وفاة مسؤول أمن الامتحانات بالمدرسة إثر شعوره بحالة إعياء مفاجئة وإصابته بحالة إغماء، وتوفى قبل وصول الإسعاف إلى المدرسة.

محافظ بني سويف ينعي المعلم المتوفي

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفاة أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، والذي حدث له حالة إغماء أثناء سير الامتحانات باللجنة الثانية الصف الأول الثانوي في مادة الأحياء، موجهًا خالص التعازي لأسرته وأسرة التربية والتعليم.

وفاة مسؤول أمن لجنة امتحانات مدرسة ثانوية في بني سويف

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن المتوفي يدعى صابر محمد حميدة، أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، وكان يعمل بأمن لجنة الامتحانات اليوم، وقد تم طلب الإسعاف اثر إصابته بمشكلة صحية أثناء عمله، وأفادت الإسعاف بأنه قد توفاه الله.

وأكد وكيل تعليم بني سويف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بتسهيل الإجراءات نحو حصول أسرة المتوفي على كافة مستحقاته في اسرع وقت.