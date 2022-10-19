وفاة معلم بـ«غيبوبة سكر» أثناء عمله في مدرسة ببني سويف

سادت حالة من الحزن على قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد وفاة معلم في مدرسة القرية، أثناء عمله بالمدرسة اليوم، عقب إصابته بنوبة سكر، ورغم محاولات إسعافه ونقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وفاة مُعلم داخل مدرسة ابتدائية في بني سويف

وفوجئ العاملون بمدرسة بني قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب محافظة بني سويف، بسقوط محمود يوسف أبو الحسن، مُعلم بالمدرسة، بشكل مفاجئ إثر إصابته بغيبوبة سكر، قبل أن يحاول زملائه بالمدرسة نقله إلى المستشفى في محاولة منهم لاسعافه قبل أن يتبين وفاته.

نقابة معلمي بني سويف تعزي أسرته

وتقدمت نقابة المعلمين ببني سويف، في بيان لها، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، وعزمي محمد نقيب معلمي مركز ببا، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة محمود يوسف أبو الحسن، المُعلم بمدرسة بني قاسم الابتدائية بإدارة ببا، الذي وافته المنية اليوم، أثناء تأدية عمله داخل المدرسة، إثر إصابته بغيبوبة سكر.

مديرية التعليم تقدم العزاء لأسرة المعلم

كما تقدمت مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد عبد التواب وكيل الوزارة بالعزاء لأسرة المُعلم ومدرسته، معربًة عن خالص عزائها في وفاة أحد أبناء التربية والتعليم أثناء عمله، مؤكدة أن ذلك يعتبر حُسن خاتمة له، داعيًة الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.