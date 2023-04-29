 وكيل تعليم بني سويف: 6 مايو بداية امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعداد المديرية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، االتي تنطلق السبت االمقبل الموافق 6 مايو، بصفوف النقل في بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية.

اجتماعات متعددة للاستعداد لامتحانات نهاية العام في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى عقد عدة اجتماعات بمديري الإدارات وموجهي العموم للتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية، وأهمية تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة، والتاكيد على الإلتزام بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، وخلو الأسئلة من الأخطاء الاملائية.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكد وكيل تعليم بني سويف لـ«الوطن» على أن استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي تتضمن الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

الحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحانات

كما تناولت الإجتماعات عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحانات في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة، وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مسؤولية المطبعة في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي.