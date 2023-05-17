مبادرة «ابدأ» تطلق مشروع دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر

في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصناعي أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية، بينها حوكمة وأتمتة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP لدعم التوسع في عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

وفي هذا الإطار دعمت «ابدأ»، عددا كبيرا من المصانع في القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، كمصنع «الأصدقاء»، الذي حصل مؤسسوه مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة 2023 STEM للاستدامة التي استضافتها منظمة «امديست»، وشركة «بوينغ».

تحسين بيئة العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية

وساهمت «ابدأ»، في تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات ERP بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتتيح المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية الانضمام للمشروع من خلال موقعها الإلكتروني ebda.com.eg. وذلك لدعم المصانع باختلاف أنشطتها في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية، وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.

وتستهدف المبادرة تقليل تكاليف التشغيل ورفع القدرة التنافسية للمصانع المستفيدة من خلال التشبيك مع مختلف أطراف النشاط الصناعي وزيادة القدرة التسويقية وبحث كما يمكن للشركات المصرية المقدمة لحلول وخدمات التحول الرقمي التقديم أيضًا لبحث سبل التعاون أو لمساعدتها في الوصول لمعايير الجودة الخاصة بأنظمة إدارة المؤسسات والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فضلا عن إلقاء الضوء على قصص النجاح مع أصحاب الرؤية الوطنية في دعم تطوير القطاع الصناعي في مصر.

إمكانية فتح أسواق خارجية جديدة

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تعد ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.