إيطاليا تشيد بدور مصر في استقرار منطقتي الشرق الأوسط وحوض المتوسط

أشاد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.

إيطاليا تشيد بدور مصر في استقرار الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية اللواء بحري جوزيبي دراجوني، إلى جانب سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني .

العلاقات المصرية الأيطالية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المُتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين مصر وإيطاليا، ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المجالين العسكري والأمني، وبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود، وثمّن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد.

وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية، لاسيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار.