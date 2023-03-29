وزير الدفاع الإيطالي: لا نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، أن بلاده ليس لديها نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

تدريب القوات الأوكرانية

وقال كروزيتّو - خلال مساءلة برلمانية اليوم الأربعاء، عن الدعم العسكري المقدم من روما لكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» - «من الصواب تدريب القوات الأوكرانية على الدفاع عن المدن والمدنيين الأوكرانيين من الهجمات الروسية، في إشارة إلى تشغيل منظومة (Samp-T) الدفاعية لأوكرانيا التي سترسلها إيطاليا بالتعاون مع فرنسا».

وأشار إلى أن المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف ليست موادا تستخدم للهجوم ولكن فقط للدفاع عن الشعب الأوكراني من الهجمات الصاروخية الروسية.