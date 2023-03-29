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وزير الدفاع الإيطالي: لا نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا

كتب:

أ ش أ
09:42 م | الأربعاء 29 مارس 2023
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، أن بلاده ليس لديها نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

تدريب القوات الأوكرانية 

وقال كروزيتّو - خلال مساءلة برلمانية اليوم الأربعاء، عن الدعم العسكري المقدم من روما لكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» - «من الصواب تدريب القوات الأوكرانية على الدفاع عن المدن والمدنيين الأوكرانيين من الهجمات الروسية، في إشارة إلى تشغيل منظومة (Samp-T) الدفاعية لأوكرانيا التي سترسلها إيطاليا بالتعاون مع فرنسا».

وأشار إلى أن المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف ليست موادا تستخدم للهجوم ولكن فقط للدفاع عن الشعب الأوكراني من الهجمات الصاروخية الروسية.

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