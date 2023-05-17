«الخارجية الجزائرية» تحذر من كارثة إنسانية: جفاف الصومال وجيبوتي يتطلب تدابير عاجلة

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنّ اجتماع وزراء الخارجية العرب، فرصة للتأكيد على أهمية وحتمية السياسات الإصلاحية وتعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز مكانة الشباب والابتكار بالعمل العربي المشترك، موضحا أنّ الجفاف الذي يجتاح جيبوتي والصومال يتطلب تدابير عاجلة لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.

وثمّن عطاف، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، للتحضير للقمة العربية في جدة، جهود السعودية لوقف الاقتتال في السودان، وما تحقّق في هذا المسار، مجددا نداءه للأشقاء في السودان من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والتحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والانخراط في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل سلمي ينهي الأزمة الخطيرة نهائيا.

وتحدّث وزير الخارجية الجزائري، عن الأزمة الليبية، قائلا إنّ الاستقرار لن يعود إلى ليبيا إلا عبر مسار ليبي ليبي، يشجّع التوافق بين أبناء البلد الواحد، للمضي قدما نحو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء الأزمة، وتحقيق طموح الشعب الليبي ببناء دولة ديمقراطية عصرية، لافتا إلى أهمية الاحتكام للعقل وإعلاء مصلحة ليبيا والليبيين فوق المصالح الأخرى.

وأعرب عطاف، عن أمله في أن يتوافق الأخوة في لبنان على حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحالي، عبر انتخاب رئيس للجمهورية، والتفرغ لمعالجة المشكلات الاقتصادية الخطيرة، وتلبية حق شعبه بالعيش في كنف الاستقرار والأمن.