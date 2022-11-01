وزير خارجية الجزائر: سنعلن عن قرارات استراتيجية خلال القمة العربية

قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، إن الاجتماعيات التحضيرية للقمة العربية كانت ناجحة وتم التغلب على الصعوبات المختلفة، لافتا إلى أن هناك إجماعا على القضية الفلسطينية وباقي القضايا كان عليها توافقات.

هيكلة إعلان الجزائر

وأضاف لعمامرة في مؤتمر صحفي بثته قناة سكاي نيوز عربية، مساء أمس الاثنين: «توصلنا لمشاريع قرارات ستعرض على القادة العرب بالإضافة لإعلان الجزائر، وتم هيكلة موضوع إعلان الجزائر، جدول أعمال القمة العربية اتفق عليه وزراء الخارجية العرب وسيقدم للقادة».

قرارات ذات بعد استراتيجي

وواصل وزير خارجية الجزائر: «هناك قرارات ذات بعد استراتيجي، وتوصلنا لمشاريع قرارات ستعرض على القادة العرب بالإضافة لإعلان الجزائر».

القمم العربية واستضافات الجزائر

وستكون القمة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء والأربعاء الـ 31 في تاريخ القمم العربية منذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945 والرابعة في دول الجزائر بعد قمم أعوام 1973 و1988 و2005.