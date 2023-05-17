وزير خارجية الجزائر: يجب بذل الجهود لفرض حقوق الشعب الفلسطيني

أشاد وزير خارجية الجزائر، رئيس اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية بجدة، أحمد عطاف بالمؤشرات الإيجابية للوصول لحل مستدام في اليمن والذي يحقق طموح الشعب اليمني في استعادة أمن بلاده واستقرارها، قائلًا: «نستبشر خيرًا بالحركة التي تشهدها المنطقة العربية، فإننا نأمل أن تتواصل وتمتد لتدارك العمل مستقبلا على احتواء الأزمات داخل البيت العربي بدل تعقيدها وتشعب أطرافها داخليا وخارجيا».

وأضاف وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية بجدة، أنَّ ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات المحتل الإسرائيلي والاعتداءات الإجرامية الممنهجة ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، وانسداد مسار السلام بالشرق الأوسط، كلها أمور تستلزم الجهود لفرض حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشرح وزير خارجية الجزائر أنَّ بلاده حرصت على تثبيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك وعلى ضرورة العمل العربي المركزي والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل أركانها وضوابطها، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون تواصل الجزائر مساعيها الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر مرافقة كل الأطراف نحو تجسيد الاستحقاقات الوطنية المدرجة نحو إعلان الجزائر للم الشمل لم أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي وقع بالجزائر بتاريخ 13 أكتوبر 2022 من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أنَّ الجزائر تواصل بالتنسيق مع جميع الأشقاء العرب مساعيها الرامية لتمكين دولة فلسطين من نيل المزيد من الاعترافات الدولية والحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، شارحًا أنَّه في هذا الإطار يشكل التردي الخطير بالوضع في السودان بتداعياته مصدر انشغال كبير بالنسبة للقمة العربية، وحاول الرئيس الجزائري إطلاق مبادرة مشتركة تضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء وإطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.