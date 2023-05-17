ليلى عبدالمجيد: الإعلام السياحي العمود الفقري للترويج لمصر بالخارج

أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميدة كلية إعلام جامعة الأهرام الكندية الأسبق، إن الإعلام السياحي هو العمود الفقري للترويج عن المعالم السياحية والمنتزهات والأماكن الترفيهية في كافة بلدان العالم، باعتباره المرآة العاكسة للبلد.

أهمية الإعلام السياحي

وأوضحت «عبدالمجيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن متطلبات الترويج للأماكن السياحية استراتيجية شاملة للإعلام السياحي تتضمن الجمهور المستهدف من الحملة، وتحديد الأماكن التي يمل لزيارتها بطبيعة وجدانه، فمن المؤكد أن تختلف متطلبات الجمهور السياحية من جمهور لآخر، حسب طبيعة البيئة المتواجد بها.

وتابعت: «على سبيل المثال يميل معظم الجمهور الأوروبي للسياحة في مصر إلى المعالم الأثرية التي تروي عظمة الفراعنة، وأجدادنا المصريون القدماء، على عكس محددات السياحة المصرية لدى الشعوب الخليجية التي تميل إلى الجانب الساحلي والأماكن الترفيهية والمصيفية».

الترويج للمعالم السياحية

وتابعت عميدة إعلام جامعة الأهرام الكندية الأسبق: طريقة الترويج للمعالم السياحية والأماكن الترفيهية يجب أن تكون بأسلوب غير مباشر أمام المشاهد، وفي ذات السياق يضمن شرح شامل وتفصيلي عن المكان المستهدف دون أي نقصان، وذلك في إطار ضمان كسب ثقة المشاهد في في الإعلان سواء كان من الداخل أو الخارج.