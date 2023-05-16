عضو «ثقافة النواب»: الإعلام السياحي يلعب دورا مهما في جذب السياح

أكد النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلام يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة وجذب السياح، باعتباره أحد أضلع مثلث الهرم الاقتصادي الذي لا غنى عنها.

دور الإعلام السياحي

وأوضح «عبد القادر» لـ«الوطن»: «علوم الإعلام تتنوع في تجاربها واتجاهاتها حسب كل نهج في متطلباته وأهدافه، ومن المؤكد أن الإعلام السياحي المتمثل في الترويج للأماكن السياحية داخل الدولة يلعب دورا محوريا شديد الأهمية في جذب السياح تجاه الأماكن السياحية التي جرى الترويج لها».

الترويج الإعلامي للمناطق السياحية

وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الترويج الإعلامي للمناطق السياحية يتطلب تكاتفا تاما من كل الأجهزة المعنية قبل بدء عملية الترويج، ضمانا لخروج الأماكن السياحية المستهدف ترويجها في أفضل صورة.

وبسؤاله عن فكرة إنتاج مسلسلات وأفلام بالأماكن السياحية في مصر، قال «عبد القادر»: «خطوة في غاية الأهمية وستنعش حركة السياحة الداخلية والخارجية».