هويدا الدر: الإعلام السياحي أحد وسائل دعم القطاع في الداخل والخارج

أكدت الدكتورة هويدا الدر رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة المنوفية، ضرورة تعزيز الإعلام السياحي باعتباره أحد وسائل دعم السياحة الداخلية والخارجية.

دور الإعلام السياحي في الترويج

وأوضحت الدكتورة هويدا الدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإعلام السياحي يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة في أي دولة بالعالم، كونه مرآة حقيقة لطبيعة المكان أو المعلم السياحي المستهدف الترويج له وجذب الرواد والزائرين سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأشارت رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة المنوفية، إلى أن فكرة تطبيق حملة للإعلام السياحي لمعلم أثري أو لمكان محدد يقصد الترويج له يتطلب تكاتف كل الجهات المعنية على أن تقوم كل جهة بواجبها على أكمل وجه لعكس مرآة المرفق المراد الترويج له في أبهى صورة مما ينعكس بتوافد الزوار.

أدوات السياحة

واختتمت رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، حديثها مؤكدة أن الإعلام السياحي أحد أداوت السياحة في أي دولة، مشددة على ضرورة تعزيزه والارتقاء به لأعلى درجاته.