البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم.. تحدث عن «الفرح»

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً، صباح اليوم الأربعاء، مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو، بحضور أسقفهم الأنبا أنطونيو، والأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا، والقطاع الفرنسي من سويسرا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وسبق هذا اللقاء قداس إلهي صلّاه البابا، بمشاركة مجمع الكهنة وزوجاتهم.

البابا يلقي كلمة عن «الفرح»

وفي كلمته خلال اللقاء، تحدث البابا تواضروس عن موضوع «الفرح» بمناسبة فترة الخمسين المقدسة، حيث أشار إلى أن أهم ما في القيامة، هو روح التجديد الذي ساد نتيجة لها، حتى أن الآباء الرسل كتبوا إنجيلهم ورسائلهم في ضوء القيامة.

وأضاف: بأن التلاميذ عاشوا مع المسيح ونقلوا للآخرين هذه الروح، ونستطيع وضعها من خلال زرع الفرح في القلوب، حتى عند مواجهه المشكلات نقابلها وعندنا فرح أن هناك أمل فى الرد، مضيفا «ربنا يحفظ الآباء وأسرهم ودائمًا فرحانين».

وقدم البابا بعض الهدايا للآباء الكهنة وأسرهم، والتقطوا معه صورا تذكارية.