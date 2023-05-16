البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة ميلانو على هامش زيارته لإيطاليا

استقبل البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، في مقر مطرانية ميلانو، المونسينيور ماريو ديلبيني رئيس أساقفة ميلانو، للكنيسة الكاثوليكية.

لقاءات مع البابا فرنسيس

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارة رئيس الأساقفة معتبرًا إياها امتدادًا للمحبة التي بدأت بزيارته، لقداسة البابا فرنسيس، لافتا إلى أن اللقاءات تثبت السعي الجاد نحو المحبة والوحدة: «جئنا إلى ميلانو صاحبة التاريخ العريق ورسالة مسيحية تشهد للمسيح وشهادة قوية، فنحن سعداء بهذه الزيارة، وبزيارتكم لنا اليوم».

من جانبه شكر رئيس الأساقفة البابا على كلماته ومحبته، مشيرًا إلى أنه معجب بدور الكنيسة القبطية من حيث اهتمامها بالأطفال خاصة في كنائس المهجر، وتشجيع الكنيسة الأم دائمًا لهم.

البابا تواضروس: الكنيسة تجتهد لرعاية شبابها

ورد قداسة البابا: «الإيمان يثمر جيلًا تقيًّا، ونحن في الكنيسة القبطية لدينا مدارس الأحد ونحن جميعًا الآباء الاساقفة والكهنة، تعلمنا في حضن كنيستنا حتى التحقنا باجتماعات الشباب والتي أصبحت صعبة جدًا في خدمتها هذا الزمان، ومع ذلك تجتهد الكنيسة لرعاية شبابها وإقامة جيل تقي يخدم الكنيسة والمجتمع».