البابا تواضروس يتفقد مجمع «كيرلس السادس» في ميلانو (صور)

تفقد البابا تواضروس الثاني، اليوم، مجمع القديس البابا كيرلس السادس في منطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة.

واستمع قداسة البابا تواضروس لشرح مفصل عن خدمة المجمع الذي يخدم المسنين والمرضى وبه شقق سكنية مجاورة وكنيسة تخدم حاليًّا 10 أسر قبطية، واطَّلع قداسته على خريطة توضيحية للمكان والأعمال المنتظرة إقامتها.

مجمع القديس البابا كيرلس بُنِيَ عام 2013

يذكر أن الكنيسة حصلت على أرض هذا المجمع عام 2013، وبُنِيَ سورٌ لها خلال عامي 2014-2015، في حبرية مثلث الرحمات الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبعد نياحته استكمل نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، أعمال البنية التحتية والكهرباء وتم تقسيم المجمع إلى د/أ ود/ب ومن المنتظر أن تتم توسعته لاستيعاب حاجة الشعب للخدمات مُستَقبلًا.

البابا تواضروس: نصلي ونقول «من جيل إلى جيل»

كما تفقد البابا تواضروس أيضًا غرف المجمع وفي كلمة محبة قال قداسته للشعب إننا في كل القداس نصلي ونقول: «من جيل إلى جيل»، فهذه هي حلاوة كنيستنا التي تعلمنا ألا ندخل في خطية «الأنا»، نحن في سلسلة لا تنقطع، فمثلث الرحمات الأنبا كيرلس اشترى أرضًا لأنه رأى احتياج الكنيسة لها وجاء ليكمل مسيرته وخدمته نيافة الأنبا أنطونيو.. فتعيشوا دائما وتعمروا في خدمة الكنيسة.

وفي نهاية الزيارة بارك قداسة البابا كل الحاضرين والتقط الصور مع العائلات، والعاملين والمتابعين للمشروع، وأفراد الشرطة.