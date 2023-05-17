رئيس الوزراء: إجراءات جديدة لنشر كل تقارير تعزيز الحوكمة والشفافية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إجراءات سنعمل عليها لإعلان كل التقارير الخاصة بكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة المقبلة، موضحا: «هيتم تعديل نص مهم في إجراءات التشغيل للمستثمر الأجنبي، وهنسمح له إنه يسجل في سجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنين».

مدبولي: لا يحق لأي جهة في الدولة أن تصدر أي قرارات تنظيمية إلا بعد الرجوع إلينا

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يحق لأي جهة في الدولة أن تصدر أي قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من أي رسوم أو مقابل خدمات يكون من شأنه زيادة أعباء للمستثمر إلا بعد الرجوع والحصول على موافقة من هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وتابع: «كان فيه شكاوى من المستثمرين، وأقررنا نظام المقاصة بضوابط، وجرى التوجيه لوزارة المالية بتفعيل ذلك من خلال المستثمر والدولة هتعمل مقاصة واللي فاضل عليه ياخده على قد الموضوع، وبعد ما بتتعمل المقاصة بيسدد الفرق بناءً على هذا الموضوع».