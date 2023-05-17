«مدبولي»: نستهدف وصول نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 65%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمار وبفضل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتستهدف الحكومة بعد 3 سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 65%.

مدبولي: لدينا 3.7 مليون منشأة للقطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص في مصر من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين فيه يستحوذ على نصيب الأسد، وهناك 3.750 مليون منشأة قطاع خاص، و79% من إجمالي العاملين يعملون في القطاع الخاص.

وتابع: «مشكلتنا في القطاع الخاص أن أكثر من 50% منه غير رسمي، و60% من القطاع الخاص وحجم المنشأت تعمل في التجارة سواء الجملة والجزئة، لكن يجب تحويل هؤلاء للعمل بالقطاعات والأنشطة الإنتاجية، و1% فقط من حجم تلك المنشأت هي القادرة على التصدير، و99% على قدر السوق المحلية».