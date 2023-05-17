رئيس الوزراء: إصدار وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات خلال 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزير المالية كلف مكتب استشاري عالمي لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لمدة 10 سنوات مقبلة، «المستثمرين بيقولوا احنا بندخل ونفاجأ بتعديل في قوانين الضرائب، وكده احنا مش عارفين الرؤية، لكن دلوقتي فيه وثيقة هتعلن في خلال 3 أشهر بتقول سياسة الدول الضريبية في 5 أو 10 سنين».

15 شركة جرى منحها الرخصة الذهبية

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه سيجري كذلك إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها للقطاع الخاص بسبب شكاوى للازدواج الضريبة، وسيجري إقرار التعديلات في البرلمان في أقرب فرصة.

وتابع: «15 شركة جرى منحها الرخصة الذهبية ضمن جهود جذب الاستثمارات، كما أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023 / 2024 تقدر بنحو تريليون و640 مليار جنيه، والرئيس السيسي وجه الحكومة بالاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار في مصر، ومؤسسة البنك الدولي هنتعاقد معها بحيث هي اللي تقوم بهذا الدور، كما تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية خاصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة الحوافز وجاذبية تلك المناطق لتكون جاذبة للاستثمار».