خبير شؤون عربية لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تقف بكل قوتها لدعم الشعب السوداني

قال محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إن الدور المصري دور أصيل في كل ما يتعلق بالسودان، ومصر تقدر خطورة ما يجري على أرض السودان منذ اللحظة الأولى، وتقف القاهرة داعمة بكل قوتها وكل ما تملك من مقدرات لمساعدة الشعب السوداني، سواء بشكل مباشر مثل أطنان المساعدات التي تصل للسودان، وآخرها كانت طائرات الأغذية والأدوية التي وصلت السودان أمس.

العالم يأمل تطبيق هدنة حقيقية

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش» تقديم الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة دخلت شهرها الثاني، والعالم يأمل تطبيق هدنة حقيقية ووقف حقيقي لأصوات الرصاص، لتتمكن جهود الإغاثة الدولية من الوصول للشعب السوداني.

وأوضح أن الأمم المتحدة قدرت الجهود التي يحتاجها السودان للإغاثة الإنسانية بـ 3 مليارات دولار، لإنقاذ الشعب السوداني من المصير الذي ينتظره.

العلاقة بين السودان ومصر تاريخية ومتجذرة

ولفت إلى أن العلاقة بين السودان ومصر تاريخية ومتجذرة، وكل ما يؤلم السودان يؤلم مصر، وكل بيت مصري لديه حزن خاص على ما يجري في السودان، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدا من اليوم الأول للأزمة، وآخرها اجتماعات جدة لمجموعة الاتصال العربية التي تضم مصر والسعودية لإيقاف هذه الخطر الإقليمي الكبير.