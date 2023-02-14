باحث في الشؤون العربية يوضح لـ يوسف الحسيني محاور لقاء الرئيس السيسي بنجلاء بودن

قال أكرم حسام، الباحث في الشؤون العربية والإقليمية والخبير الأمني الإقليمي، إن هناك محورين أساسيين للنقاش دارا خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن في دبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى، «المحور الأول خاص بالعلاقات الثنائية المشتركة وبشقيها السياسي والاقتصادي.. فالسياسي خاص بالتعرف على الموقف الحالي بتونس، وتفاصيل الأمور، وإلى أين يتجه الموقف الحالي في تونس».

الشق الاقتصادي

وتابع: «وكذلك تناول الشق الاقتصادي وهو حاضر بالنقاش في صورة أساسية باعتبار أن تونس تمر بظروف اقتصادية صعية إلى حد ما، ومصر دائما ما تقدم الدعم للدولة التونسية مع الوضع في الاعتبار تشابه الظروف بين الدولتين وما مرتا به مصر وتونس، وربما كان هذا من أهم العوامل التي وضعت العلاقات المصرية التونسية في مكانة خاصة».

المحور الثاني

واستطرد: «المحور الثاني هو المحور الإقليمي والقضايا المشتركة التي تهم البلدين، وهو ملف أمني مهم وفي حاجة للتنسيق المشترك خلال التغيرات التي جرت في الملف الليبي خلال الأيام الماضية، وضرورة عقد انتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وكذلك القضية الفلسطينية، وهما محور النقاش الإقليمي بين الرئيس السيسي والسيدة نجلاء بودن باعتبار أن القضية الفلسطينية تشهد تصاعدا خطيرا وصولا للموقف الأخير ومحاولة شرعنة المستوطنات».